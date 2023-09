Les dimensions et poids des iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max sont connus. Nous savions déjà que les iPhone 15 Pro seront plus légers que les iPhone 14 Pro. Maintenant, c’est l’occasion de découvrir l’ensemble de la gamme.

Les dimensions et le poids pour l’iPhone 15 :

Épaisseur : 7,8 mm

Longueur : 147,6 mm

Largeur : 71,6 mm

Poids : 171 grammes

En comparaison, l’iPhone 14 fait :

Épaisseur : 7,8 mm

Longueur : 146,7 mm

Largeur : 71,5 mm

Poids : 172 grammes

Comme nous pouvons le voir, c’est quasiment identique d’une génération à l’autre avec 1 mm en moins pour la longueur et la largeur, et un gramme en moins. Autant dire que personne ne verra ni ne ressentira une différence. Cela va même au-delà puisque le matériau entre le modèle actuel et le nouveau est annoncé pour être le même. Il sera difficile de différencier un iPhone 14 et un iPhone 15.

Pour ce qui concerne l’iPhone 15 Pro :

Épaisseur : 8,25 mm

Longueur : 146,6 mm

Largeur : 70,6 mm

Poids : 188 grammes

Et l’iPhone 14 Pro pour comparer :

Épaisseur : 7,85 mm

Longueur : 147,5 mm

Largeur : 71,5 mm

Poids : 206 grammes

On peut constater ici qu’il y a quelques différences, bien que ce ne soit pas énorme. Le téléphone est un poil plus compact au niveau de la largeur et de la longueur. En revanche, il sera un peu plus épais. Pour le poids, les 18 grammes en moins s’expliquent notamment par l’usage d’un châssis en titane.

Vient ensuite le cas de l’iPhone 15 Pro Max :

Épaisseur : 8,25 mm

Longueur : 159,9 mm

Largeur : 76,7 mm

Poids : 221 grammes

Et l’iPhone 14 Pro Max :

Épaisseur : 7,85 mm

Longueur : 160,7 mm

Largeur : 77,6 mm

Poids : 240 grammes

Pas grand-chose à ajouter ici par rapport à l’iPhone 15 Pro, le raisonnement est le même.

Un modèle manquant est l’iPhone 15 Plus. Les dimensions précises ne sont pas encore dévoilées. Mais il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisque la keynote d’Apple a lieu demain et sera l’occasion de découvrir officiellement les iPhone 15.