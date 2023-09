Plusieurs personnes ont reçu leur iPhone 15, mais ne peuvent malheureusement pas en profiter tout de suite parce que le téléphone se bloque au premier allumage avec le logo Apple qui apparaît. Fort heureusement, il existe une solution.

Le bug se présente avec les iPhone 15 et 15 Pro au moment d’utiliser la fonction de transfert des données depuis un autre iPhone. Il se trouve que la fonction se bloque complètement, ce qui provoque un écran noir avec le logo Apple qui apparaît.

Quelle est la solution ? Il faut passer son téléphone en mode DFU puis procéder à une restauration. Pour cela, connectez votre iPhone à un PC ou Mac. Appuyez ensuite sur les deux boutons de volume et sur le bouton sur la tranche droite du téléphone. Restez appuyé dessus jusqu’à ce que l’iPhone redémarre et affiche le logo d’un ordinateur avec un câble.

Vient maintenant l’étape de la restauration. Si vous avez un Mac, ouvrez le Finder. Un pop-up devrait s’afficher avec les boutons « Mettre à jour » et « Restaurer ». Choisissez « Restaurer ». Si vous avez un PC Windows, la manipulation est la même, mais ça se passe avec iTunes et non le Finder.

Une fois que l’iPhone 15 est restauré, vous pouvez le configurer et espérer que tout se passe bien cette fois-ci. Si le transfert bloque encore, refaites la manipulation ci-dessus puis procédez à un transfert des données depuis iCloud au lieu de le faire depuis l’ancien téléphone. Il est certain qu’un correctif de la part d’Apple serait préférable avec une future mise à jour d’iOS.