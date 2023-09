Vous avez reçu votre iPhone 15 ou 15 Pro ? Pensez à le mettre à jour vers iOS 17.0.2 pour éviter des problèmes au moment de transférer vos données depuis un autre iPhone.

Par défaut, les iPhone 15 tournent sous iOS 17.0. Apple a proposé hier iOS 17.0.1 pour tous les téléphones, sauf les iPhone 15 qui ont le droit à iOS 17.0.2. C’est cette version qu’il faut installer, elle vient corriger un bug de transfert qui venait bloquer l’appareil et afficher le logo Apple sur fond noir.

Votre iPhone 15 doit normalement vous proposer l’installation de la mise à jour au moment de la configuration, une fois que vous avez configuré le réseau Wi-Fi. Si vous n’avez pas eu l’option proposée et que votre iPhone est déjà configuré, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour l’installer.

Que faire si votre iPhone 15 est bloqué avec le logo Apple ? Nous avons déjà proposé une solution sur cet article dédié. Il faut passer son téléphone en mode DFU puis procéder à une restauration. Pour cela, connectez votre iPhone à un PC ou Mac. Appuyez ensuite sur les deux boutons de volume et sur le bouton sur la tranche droite du téléphone. Restez appuyé dessus jusqu’à ce que l’iPhone redémarre et affiche le logo d’un ordinateur avec un câble.

Vient maintenant l’étape de la restauration. Si vous avez un Mac, ouvrez le Finder. Un pop-up devrait s’afficher avec les boutons « Mettre à jour » et « Restaurer ». Choisissez « Restaurer ». Si vous avez un PC Windows, la manipulation est la même, mais ça se passe avec iTunes et non le Finder.