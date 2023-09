L’iPhone 15 Pro est disponible depuis quelques jours à peine et un utilisateur a eu la mauvaise surprise de voir que la batterie de son nouveau téléphone a déjà gonflé.

C’est sur Reddit que l’utilisateur partage la photo de son iPhone 15 Pro et de la batterie qui a gonflé :

J’ai récupéré le téléphone lundi et je ne l’ai pas remarqué à ce moment-là. J’ai mis une coque il y a quelques jours et j’ai remarqué que ça ne correspondait pas bien. J’allais commander une nouvelle coque, mais je me suis rendu compte que le téléphone est en fait en train de gonfler. Il fonctionne toujours pour l’instant.