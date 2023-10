Apple va-t-il lancer son propre moteur de recherche et ainsi rivaliser avec Google ? Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, le fabricant d’iPhone a tous les éléments nécessaires pour lancer son propre service.

Un concurrent de Google par Apple ?

Apple va bientôt intégrer son moteur de recherche interne à l’App Store et à d’autres applications, selon Gurman. Apple a présenté les améliorations apportées à sa fonction de recherche Spotlight dans iOS 14 et iPadOS 14, permettant aux utilisateurs d’y rechercher des résultats sur le Web, des détails d’applications, des documents et bien plus encore.

L’équipe de John Giannandrea, un ancien cadre de Google, travaille à l’intégration du moteur de recherche baptisé en interne Pegasus dans iOS et macOS, et pourrait même utiliser des outils d’IA générative pour l’améliorer encore. L’année dernière, Apple a également lancé Business Connect, un outil qui a permis de renforcer sa base de données d’informations avec des détails sur les heures d’ouverture et l’emplacement des entreprises, d’une manière qui pourrait l’aider à concurrencer Google.

Gurman met en avant le fait qu’Apple a des pratiques similaires à Google, avec une équipe qui travaille sur la recherche, une équipe qui travaille sur tout ce qui touche les publicités ou encore un robot d’indexation (Applebot) qui analyse les sites Internet. Tout cela pourrait donner lieu à un moteur de recherche d’Apple qui mise sur la vie privée.

Quant à savoir si Apple le fera, c’est une autre question. Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, a déjà déclaré qu’Apple n’avait pas besoin de créer son propre moteur de recherche, estimant que Google proposait les meilleurs résultats. Dans le même temps, Google verse des milliards de dollars à Apple chaque année pour être le moteur de recherche par défaut sur les iPhone, iPad et Mac. On comprend donc pourquoi Apple ne semble pas réellement intéressé pour lancer son propre moteur de recherche.