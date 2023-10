La date de sortie de la version finale d’iOS 17.1 se précise un peu plus : ce sera « au plus tard le 24 octobre » selon les dires de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). L’autorité fait le lien avec l’iPhone 12 et le dépassement d’ondes.

iOS 17.1 sera disponible pour tous dans quelques jours

Pour rappel, le 12 septembre, l’ANFR a publié une déclaration concernant le dépassement par l’iPhone 12 des limites fixées pour le débit d’absorption spécifique (DAS). Le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Les mesures de l’ANFR ont révélé des valeurs de DAS « membre » — c’est-à-dire un téléphone tenu à la main ou dans une poche de pantalon — dépassant les limites des normes en vigueur dans le cas de l’iPhone 12. C’était 5,74 W/kg, là où la limite est de 4 W/kg.

Apple a récemment indiqué que ce sera corrigé avec iOS 17.1, qui est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs et testeurs publics. Aujourd’hui, l’ANFR annonce que la mise à jour sera disponible pour tout le monde « au plus tard le 24 octobre ». L’agence indique :

Apple a développé une mise à jour logicielle et l’ANFR l’a validée puisqu’elle permet effectivement de ramener le DAS localisé « membre » en conformité avec la limite réglementaire de 4 W/kg. Cette mise à jour a été diffusée par Apple à certains clients volontaires depuis quelques jours (« bêta testeurs »). La société s’est engagée à étendre cette mise à jour logicielle à tous les utilisateurs français d’iPhone 12 au plus tard le 24 octobre. L’interdiction de commercialisation de l’iPhone 12 restera en vigueur en France jusqu’au déploiement effectif de cette mise à jour auprès du grand public.

Apple avait déjà dit que le mois d’octobre marquerait la disponibilité d’iOS 17.1 et watchOS 10.1 (et très probablement macOS 14.1 et tvOS 17.1). Mais nous n’avions pas une date. Ça se précise (un peu) aujourd’hui.