Apple a corrigé plusieurs bugs avec iOS 17.1 et l’un d’entre eux concerne la fonction Temps d’écran. Apple assure que la synchronisation s’améliore entre les iPhone, iPad et Mac.

Depuis des mois, un bug empêche la sauvegarde correcte de certaines limites de Temps d’écran fixées via le système de partage familial. Apple devait corriger le problème en mai dernier avec iOS 16.5, mais ça n’a finalement pas été le cas.

Le système de partage familial d’Apple permet aux parents de limiter l’utilisation des appareils de leurs enfants. L’un des principaux contrôles est la possibilité de surveiller et de limiter l’utilisation d’applications spécifiques et de l’appareil dans son ensemble. Un paramètre spécifique, connu sous le nom de « Temps d’arrêt », qui bloque l’accès à l’ensemble de l’appareil, ne s’enregistre pas correctement. Il existe des cas où des utilisateurs ont dû définir des limites à trois reprises avant que la limite ne soit correctement sauvegardée. Dans l’intervalle, les enfants ont pu avoir accès à leur appareil plus souvent que les parents ne le souhaitaient.

« Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème de réinitialisation inattendue des paramètres de Temps d’écran », avait déclaré un porte-parole d’Apple en juillet. « Nous prenons ces signalements très au sérieux et nous avons fait et continuerons à faire des mises à jour pour améliorer la situation ».

Le correctif est donc disponible avec iOS 17.1. Cette version est aujourd’hui disponible en release candidate pour les développeurs. La version finale pour tout le monde arrivera dans quelques jours.