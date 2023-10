Des propriétaires d’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 se plaignent d’un souci au niveau de l’écran, avec celui-ci qui se met à clignoter sans raison apparente. Apple a ouvert une enquête à ce sujet, selon un mémo interne envoyé aux réparateurs agréés et intercepté par MacRumors.

Le problème concerne un clignotement ou une « pulsation » de la luminosité quand le mode d’écran toujours allumé (Always On Display) est activé. Le bug est rencontré par les utilisateurs de watchOS 10, dont ceux qui ont la dernière mise à jour publique en date, à savoir watchOS 10.0.2.

Apple indique que les réparateurs ne doivent pas réparer les montres concernées et conseillent plutôt aux clients de maintenir le logiciel de leur Apple Watch à jour. On peut donc imaginer qu’il s’agit d’un problème d’ordre logiciel et non matériel. Cela implique qu’Apple peut le corriger avec une mise à jour watchOS. À voir si watchOS 10.1, qui a connu plusieurs bêtas et qui est disponible en release candidate depuis hier, va proposer un correctif.

Une solution temporaire fournie par Apple est de désactiver le mode d’écran toujours allumé en faisant un tour dans l’application Réglages.

Il s’avère qu’Apple enquête aussi sur un autre problème de l’Apple Watch. Il est ici question des anneaux de la section Exercice qui peuvent soudainement apparaître en rose.