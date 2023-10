Apple annonce l’ouverture de deux nouveaux laboratoires de test pour son Vision Pro. Cela concerne deux villes dans deux pays, à savoir New York aux États-Unis et Sydney en Australie.

Sur son site, Apple indique :

Nous sommes ravis de l’engouement et de l’enthousiasme des développeurs du monde entier pour les laboratoires de l’Apple Vision Pro, et nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture de nouveaux laboratoires à New York et à Sydney. Rejoignez-nous pour effectuer des tests directement sur l’appareil et rencontrer des experts Apple qui vous aideront à faire évoluer vos applications visionOS, iPadOS et iOS sur cette nouvelle plateforme passionnante. Des laboratoires sont également organisés à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo.