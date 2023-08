Apple a récemment invité des développeurs à ses labos pour tester le Vision Pro et surtout leur donner un coup de main pour concevoir leurs applications dédiées aux casques. Le problème est qu’il n’y a pas grand monde.

Mark Gurman de Bloomberg indique :

J’ai entendu dire jusqu’à maintenant que les laboratoires de développement du Vision Pro (pour tester les applications sur le matériel réel) n’étaient pas assez remplis avec un petit nombre de développeurs. Certains développeurs soulignent que la société ne propose pas de sessions sur la côte est, Cupertino étant la seule option pour l’ensemble des États-Unis.

Apple a déjà dit que ses labos de tests sont proposés à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo, avec Cupertino depuis quelques jours et les autres dans le courant d’août. Mais comme le souligne Gurman, une seule ville pour tous les États-Unis semble déranger des développeurs n’habitant pas sur la côte ouest.

N’importe quel développeur peut demander à participer à une session pour tester le Vision Pro, mais Apple ne rembourse pas les frais de déplacement. Le choix d’Apple de ne proposer qu’un lieu de test États-Unis est en tout cas curieux, sachant que le pays sera le premier à accueillir le casque au début de 2024.

Apple prévoit également d’envoyer des kits de développement Vision Pro à certains développeurs. Ces kits de développement sont disponibles en quantités limitées, Apple donnant la priorité aux applications qui tirent le meilleur parti des fonctionnalités et des capacités du Vision Pro. Apple a établi des règles strictes, notamment en limitant le casque à un seul développeur et en le conservant dans un espace de travail privé et sécurisé, ce qui peut s’avérer impossible pour certains petits développeurs.