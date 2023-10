La semaine a été chargée du côté d’Apple TV+. Il y a quelques jours, Apple dégainait un trailer spectaculaire de sa série Monarch : Legacy of Monsters. On en prendra vraiment plein la vue, dès le 17 novembre prochain sur Apple TV+.



Ce mercredi 18 octobre c’est aussi le jour de sortie du documentaire en 4 épisodes Messi à la Rencontre de l’Amérique, qui retrace les débuts fulgurants de la star argentine dans la Major League Soccer américaine. Le génial Messi semble avoir retrouvé toute sa fraicheur et son envie de buts depuis son arrivée dans le club de l’Inter Miami CF.



C’est aussi aujourd’hui que sort en salles le très attendu Killers of the Flower Moon avec De Niro et DiCaprio en vedettes. Le nouveau film de Martin Scorsese, qui retrace la tragédie du peuple Osage, ne sera pas disponible sur Apple TV+ avant 2025 en France. Apple s’est fendu d’un énième trailer pour faire monter l’envie.



Encore un trailer, cette fois pour la saison 4 de For all Mankind. Toujours aussi pêchue, la série de S.F continue de raconter une histoire parallèle de la conquête spatiale, une histoire dans laquelle les femmes prennent les premiers rôles (au vu de l’évolution du niveau d’étude H/F aux Etats-Unis, c’est plutôt crédible). La saison 4 de For all Mankind démarre le 10 novembre prochain sur Apple TV+.



Lessons in Chemistry, la série culinaire « féministe » avec Brie Larson en vedette, a droit à une petite vidéo un peu particulière. Aidée par un chef cuisinier, Brie Larson nous dévoile en effet la recette du plat de Lasagnes montré dans la série ! Les 2 premiers épisodes de Lessons in Chemistry sont disponibles dans Apple TV+.



Les fêtes de fin d’année approchent, et cette fois (enfin pourrait-on dire), Mariah Carey ne empilera pas pour un nouveau show de Noël. La nouvelle patronne des fêtes sera donc la pétillante Hannah Waddingham, qui joue le rôle d’une présidente de club dans la série Ted Lasso. Le Hannah Waddingham: Home for Christmas a été filmé au mois de mai dernier dans le London Coliseum, et il y aura à nouveau de nombreux passages chantés. Ce spectacle blindé d’invités célèbres sera diffusé sur Apple TV+ le 22 novembre prochain.

Enfin, et pour rappel, Apple dévoilait hier le premier trailer et la date de sortie de Malédiction !, une série d’aventure destinée aux ados.

