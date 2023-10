Doit-on s’attendre à une hausse de prix avec les iPhone 16 ? C’est ce qui se murmure déjà pour les prochains téléphones d’Apple qui arriveront en 2024. C’est en lien avec le coût de production des iPhone 15.

Vers une hausse de prix avec les iPhone 16 ?

L’iPhone 15 Pro Max coûte 558 dollars à fabriquer selon une estimation, ce qui représente une hausse de 12% par rapport à l’iPhone 14 Pro Max. Il s’agit d’un record pour le coût total des composants d’un iPhone. De 2018 à 2021, le coût total des composants des iPhone Pro Max était compris entre 400 et 450 dollars. Cela a augmenté d’environ 20% en 2022 avant d’atteindre le record actuel de 558 dollars.

Le coût du téléobjectif de l’iPhone 15 Pro Max s’élève désormais à 30 dollars, soit une augmentation significative de 380% par rapport au modèle précédent. De même, le cadre en titane coûte 50 dollars, soit une augmentation de 43% par rapport au cadre en acier inoxydable des appareils précédents. La puce A17 Pro a un prix de 130 dollars, soit une augmentation de 27% par rapport à la puce A16.

Les autres iPhone 15 coûtent également plus cher à produire. L’iPhone 15 standard, par exemple, coûte 423 dollars, en hausse de 16% par rapport à son prédécesseur. Pour l’iPhone 15 Plus, c’est 442 dollars, en hausse de 10%. Et pour l’iPhone 15 Pro, c’est 523 dollars, en hausse de 8%.

À la surprise générale, Apple n’a pas augmenté les prix avec les différents iPhone 15. Il y a même eu des baisses dans certains pays, dont en France. Mais selon le patron de Fomalhaut Techno Solutions, qui a analysé les coûts de produits des iPhone 15, Apple pourrait éventuellement augmenter les prix avec les iPhone 16. Le groupe estime qu’Apple pourrait répercuter ses coûts de production en hausse dans le tarif pour le public.