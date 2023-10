Apple se prépare à convier plusieurs employés de ses Apple Store afin de les former sur le Vision Pro avant la commercialisation. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il s’agit d’un rendez-vous « secret ».

Apple a envoyé un mémo aux employés les invitant à un « événement de formation sur les produits » qui aura lieu au début de 2024 à Cupertino. Le mémo indique :

Les membres de l’équipe sélectionnés voyageront et participeront à un événement à Cupertino en Californie, au cours des premiers mois de 2024. De retour dans leur magasin d’origine, ils proposeront une formation et un soutien continu aux membres de l’équipe du magasin. Il s’agit d’une opportunité de groupe pour ceux qui ont une profonde passion pour la démonstration des produits Apple et l’enseignement aux autres. Les candidats devront se soumettre à un processus de candidature et d’entretien.