Une photo a fait son apparition et dévoilerait la boîte du MacBook Pro qu’Apple annoncera à l’occasion de sa keynote Scary Fast du 31 octobre programmée à 1 heure du matin. La photo a été partagée sur le réseau social chinois Weibo.

Si l’on parle du principe que la photo n’est pas un montage, l’angle du MacBook Pro est identique à celui présent sur la boîte du modèle actuel. Par contre, le fond d’écran est différent, avec ici un fond noir et des lignes blanches/grises. Cela ressemble à ce que l’on retrouve déjà sur la boîte des iPhone 15 Pro.

Quelques rumeurs ont vu le jour concernant les nouveautés à attendre à l’occasion de la keynote Scary Fast. Il serait question de l’annonce de nouveaux MacBook Pro avec les puces M3. Apple ne se chargerait pas de seulement annoncer la puce M3, puisqu’il y aurait également ses variantes M3 Pro et M3 Max. Ainsi, il faut s’attendre à de nouveaux modèles pour les MacBook Pro de 13, 14 et 16 pouces.

Un autre Mac attendu est l’iMac. Cela fait plus de 900 jours maintenant que le modèle existant a vu le jour, sans pour autant avoir eu le droit à une mise à niveau. L’iMac actuel est sorti en avril 2021 et dispose de la puce M1. Si l’on part du principe qu’Apple annoncera ses puces M3 lors de la conférence, on peut imaginer que l’iMac passera lui aussi sur une puce M3 (bien qu’une rumeur suggère que l’ordinateur tout-en-un se contentera d’une puce M2).