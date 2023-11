Le mode Performance est désormais disponible sur le MacBook Pro de 14 pouces. Il était jusqu’à présent réservé au MacBook Pro de 16 pouces avec les puces M1 Max et M2 Max.

Le mode Performance fait ses débuts sur le MacBook Pro de 14 pouces

On retrouve toujours la limitation de la puce cette année. En effet, il faut avoir un MacBook Pro de 14 (ou 16) pouces avec la puce M3 Max pour avoir le droit au mode Performance. Ceux qui ont un modèle avec les puces M3 ou M3 Pro n’y ont pas le droit.

Jason Snell de Six Colors a pu tester le mode sur le nouveau MacBook Pro, il indique :

Pour certains tests, j’ai activé le mode Performance sur le MacBook Pro, qui est désormais disponible sur les modèles 14 et 16 pouces avec la configuration M3 Max. C’était auparavant réservé aux modèles de 16 pouces. Je n’ai pas trouvé que cela faisait une grande différence dans les tests que j’ai effectués, mais les ventilateurs se sont mis à fonctionner à un volume très élevé. À l’exception de certaines tâches lourdes du processeur avec le mode Performance, les ventilateurs du MacBook Pro étaient soit silencieux, soit, dans certaines charges plus lourdes, audibles mais pas désagréables. Mais si vous sollicitez suffisamment le mode Performance, le son de votre ordinateur portable ressemblera davantage à celui d’un sèche-cheveux.

Apple explique que le mode Performance permet aux ventilateurs de tourner plus rapidement. La capacité de refroidissement supplémentaire permet au système de fournir des performances supérieures dans le cadre de charges de travail très intensives. Le mode peut accélérer les processus exigeants en ressources de traitement graphique, tels que l’étalonnage colorimétrique de vidéos aux formats 8K ProRes 4444 et 8K DNxHR. Lorsque le mode Performance est activé, vous pouvez constater une lecture plus fluide et une exportation plus rapide dans les applications de montage vidéo et 3D.

Les MacBook Pro (et iMac) avec les puces M3 et M3 Pro sont disponibles depuis aujourd’hui. Il faudra attendre la fin novembre pour le modèle M3 Max. Concernant le mode Performance, il s’active dans Réglages Système > Batterie.