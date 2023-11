Quelques jours à peine après iOS 17.0.2, Apple a décidé de ne plus signer iOS 17.1 au niveau de ses serveurs. Ainsi, il n’est plus possible d’installer cette version, que ce soit en tant que mise à jour ou en restaurant son appareil.

iOS 17.1, qui a vu le jour le 25 octobre, a été la première mise à jour « majeure » pour iOS 17, avec plusieurs nouveautés. Cela a concerné AirDrop avec les transferts de contenu qui se poursuivent via Internet lorsque les appareils ne sont plus à portée l’un de l’autre. Il y a également eu de nouvelles options permettant de contrôler l’extinction de l’écran de l’iPhone. Concernant l’application Musique, il est désormais possible d’ajouter des morceaux, des albums et des playlists aux favoris, et de filtrer le contenu de la bibliothèque pour n’afficher que vos favoris. Il y a aussi une nouvelle collection d’illustrations proposant des modèles qui changent de couleur en fonction des morceaux de votre playlist. Enfin, des suggestions de morceaux apparaissent au bas de chaque playlist pour vous permettre d’ajouter facilement des morceaux correspondants à l’ambiance de votre playlist.

À date, la seule version qui peut être installée sur iPhone est iOS 17.1.1, qu’Apple signe toujours au niveau de ses serveurs. Il y a également iOS 17.2, cela s’explique parce le fait que la mise à jour est en bêta auprès des développeurs et testeurs publics. La version finale arrivera dans quelques semaines.