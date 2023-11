La fonction Car Key d’Apple, qui permet d’avoir une clé de voiture numérique avec son iPhone, va prochainement être disponible avec les véhicules de MINI. Ce sera du moins le cas avec certains modèles, comme l’indique MacRumors.

BMW (qui est la maison-mère de Mini) était le premier constructeur automobile à supporter la fonction de clé de voiture avec l’iPhone. Cela remonte à 2020. On peut ainsi utiliser son smartphone pour déverrouiller ou verrouiller son véhicule. Il n’est plus nécessaire d’utiliser obligatoirement la clé physique. Mais il s’agit d’un cercle très fermé, très peu de voitures supportent ce système.

La situation va évoluer, avec les fichiers de configuration pour Apple Pay qui ont été mis à jour aujourd’hui pour lister MINI comme constructeur éligible à la fonction de clé de voiture avec son iPhone.

MINI a déjà dévoilé son MINI Operating System 9, qui inclut notamment MINI Digital Key Plus. Cela offre le support de l’Ultra Wideband, aussi bien sur iOS que sur Android, et permet d’accéder à sa voiture sans devoir sortir son smartphone de sa poche ou de son sac. Ce système sera en place avec les MINI Cooper électriques et MINI Countryman, qui verront le jour en 2024. Il faut donc s’attendre à ce qu’Apple communique officiellement sur le sujet d’ici quelques mois.