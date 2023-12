Apple compte se séparer de Goldman Sachs pour ce qui est de l’Apple Card, ce qui l’oblige à se tourner vers une nouvelle banque. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la nouvelle banque partenaire pourrait être Chase.

Chase à la place de Goldman Sachs pour l’Apple Card ?

Gurman indique que Chase a déjà une relation importante avec Apple, dont la détention d’une partie des 60 milliards de dollars de trésorerie du fabricant. La banque a également été l’un des premiers partenaires d’Apple Pay et a travaillé avec Apple sur son programme Ultimate Rewards qui propose des réductions sur les produits Apple aux États-Unis.

De plus, Chase est l’un des principaux partenaires d’Apple en matière de cartes bancaires pour les transactions effectuées dans les Apple Store, en ligne et via l’App Store. À cela s’ajoute le fait que Chase utilise déjà le réseau Mastercard pour ses cartes, à l’instar de l’Apple Card. En s’associant à la banque, Apple n’aurait pas besoin de changer pour passer à Visa ou American Express.

La bascule vers le nouveau partenaire pourrait également être un point positif pour Apple Cash, le service qui permet d’envoyer et de recevoir de l’argent (uniquement disponible aux États-Unis). Le service est actuellement géré par Green Dot Bank et la banque a rencontré des problèmes de fiabilité. À l’inverse, le solide réseau de Chase pourrait fonctionner avec Apple Cash et offrir des avantages tels que l’accès aux distributeurs automatiques de billets.

Le seul élément qui pourrait bloquer touche le compte épargne. En l’état, Apple permet d’avoir un compte épargne à 4,15%. C’est un taux bien supérieur à celui que propose Chase.

Selon les fuites, Apple devrait quitter Goldman Sachs d’ici 12 à 15 mois. Le fabricant a donc un an pour trouver un nouveau partenaire bancaire pour l’Apple Card. Il s’était murmuré qu’American Express aurait pu remplacer Goldman Sachs, mais le groupe ne serait pas intéressé.