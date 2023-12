Changement de programme pour les playlists collaboratives d’Apple Music qui ne sont finalement pas disponibles avec iOS 17.2. Elles avaient fait leur apparition avec les premières bêtas, avant de disparaître. Elles ne sont pas revenues avec la release candidate, qui correspondra à la version finale.

Un délai pour les playlists collaboratives d’Apple Music

Les playlists collaboratives d’Apple Music avaient fait leurs débuts avec la première bêta d’iOS 17.2. Vous pouvez inviter d’autres personnes pour créer des listes de lecture communes, avec chacun qui ajoute des musiques, modifie l’ordre et plus encore. On retrouve par ailleurs une playlist qui recense les musiques que vous avez mises en favoris.

La fonction était toujours disponible avec les bêtas 2 et 3, mais elle a disparu avec la bêta 4 sans qu’Apple n’évoque le sujet. Hier, Apple a proposé la release candidate d’iOS 17.2 et ce n’est toujours pas disponible. Et comme la release candidate correspond à la version finale, il ne faut pas s’attendre à ce que la nouveauté apparaisse soudainement avec la version de la mise à jour qui sera distribuée au public dans quelques jours.

On peut donc imaginer qu’il reste encore un peu de travail, ce qui implique une disponibilité pour plus tard — potentiellement avec iOS 17.3.

Mais pourquoi cet abandon des playlists collaboratives d’Apple Music avec iOS 17.2 ? Comme dit précédemment, Apple ne dit rien sur le sujet. Mais selon 9to5Mac qui a fouillé dans le code de la mise à jour, le retrait pourrait être en lien avec les abus et le spam. Apple chercherait donc un moyen de mieux sécuriser le système, notamment en limitant le nombre de demandes en attente que peut avoir le propriétaire d’une liste de lecture.