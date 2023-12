Une nouveauté d’iOS 17.2 s’inspire de NameDrop, avec le partage des billets d’avion, places de cinéma et autres éléments stockés dans l’application Cartes (Wallet) avec un iPhone à proximité.

Image MacRumors

Les notes d’iOS 17.2 indiquent :

Améliorations d’AirDrop, notamment des options étendues de partage de contacts et la possibilité de partager des cartes d’embarquement, des places de cinéma et d’autres pass en rapprochant deux iPhone.

Pour utiliser cette fonction, ouvrez l’application Cartes (Wallet) et appuyez sur le pass que vous souhaitez partager. Approchez ensuite votre iPhone d’un autre iPhone et un bouton « Partager » apparaît sous le pass sur votre téléphone. Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton « Partager » pour envoyer le pass à l’autre iPhone via AirDrop. Les deux téléphones doivent être mis à jour avec iOS 17.2.

Il était d’ores et déjà possible de partager un pass présent dans l’application Cartes (Wallet) avec AirDrop, par message, par e-mail et d’autres moyens. Avec iOS 17.2, Apple propose un système similaire à NameDrop qui a fait ses débuts avec iOS 17 et qui se focalise sur le partage de fiches contact.

La release candidate d’iOS 17.2 est déjà disponible. La version finale pour le public devrait normalement être disponible dans quelques jours.