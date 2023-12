L’iPhone 16 va avoir le droit à quelques changements au niveau du design et les modifications se dévoilent aujourd’hui avec des rendus créés par MacRumors, qui s’appuie sur des informations venant de prototypes testés par Apple.

Un aperçu du design de l’iPhone 16

L’iPhone 16 est testé avec deux designs différents pour le bloc photo à l’arrière. Le premier est plus que similaire à celui de l’iPhone 12, à savoir les deux capteurs photo disposés verticalement, là où ils sont en diagonale sur l’iPhone 15. Le second design peut rappeler l’iPhone X avec là encore une disposition verticale, sauf que les deux capteurs sont regroupés. Dans les deux cas, le bloc photo dépasse à l’arrière.

A priori, Apple se tournerait plutôt vers le premier design (à gauche sur l’image ci-dessus). Mais les plans peuvent bien sûr changer d’ici la sortie du smartphone en septembre.

Une autre fuite concerne les boutons de volume, avec d’un côté deux boutons séparés (comme c’est le cas aujourd’hui) et de l’autre un bouton unifié. Ce bouton unifié aurait dû voir le jour avec les iPhone 15, mais Apple a abandonné le projet à cause de difficultés techniques. Voilà qu’il est maintenant envisagé pour l’iPhone 16.

D’autre part, l’iPhone 16 aura le droit au bouton Action (qui existe déjà sur les iPhone 15 Pro). Apple compte aussi proposer un bouton Capture qui serait capacitif. Sa fonction précise reste un mystère. Il serait placé sur la tranche droite du smartphone, là où l’on retrouve actuellement la zone pour la 5G millimétrique (mmWave). Cette zone basculerait par conséquent sur la gauche avec le prochain modèle.

Enfin, Apple ne changerait rien à l’avant (écran et Dynamic Island) et testerait des prototypes d’iPhone en jaune, rose et minuit.