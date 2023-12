Finalement, Apple a fini par transiger. Après des années de procédure, Apple et Corellium, un développeur d’outils de virtualisation pour iOS et Android, sont parvenus à un arrangement qui clôt les poursuites en cours. Le tribunal en charge de l’affaire a notifié ce deal et « félicite les parties et leurs avocats d’être parvenus à un règlement à l’amiable dans cette affaire. »

Pour rappel, Apple avait attaqué Corellium en justice, arguant que l’éditeur-développeur avait violé ses droits d’auteur sur le logiciel iOS avec son’outil de virtualisation éponyme, un outil assez populaire parmi les devs iOS travaillant sur PC. Au mois de décembre 2019, Apple modifiait sa plainte contre Corellium en ajoutant une allégation de « trafic illégal », une aggravation de la procédure qui ne laissait pas vraiment espérer une issue favorable. En 2021 pourtant, Apple semblait abandonner sa plainte contre Corellium, avant de repartir de plus belle dans une croisade judiciaire. En 2022, accusait même Corellium d’avoir revendu ses solutions à NSO, l’éditeur de Pegasus !

Pour couronner le tout, entre temps, on apprenait qu’Apple avait aussi tenté dès 2018 de racheter Corellium, pour 23 millions de dollars. La persévérance du petit studio a donc eu raison, in fine, des avocats surpayés d’Apple. Et bien sûr, rien n’a filtré concernant les modalités financières autour de cet arrangement.