Les iPhone 16 auront le droit à quelques nouveautés, dont un nouveau bouton Capture. Son utilité précise était incertaine jusqu’à présent. Aujourd’hui, Mark Gurman de Bloomberg révèle que le bouton permettra d’enregistrer une vidéo.

L’utilité du bouton Capture sur les iPhone 16

La description est brève en l’état, mais on peut imaginer qu’une pression sur le bouton Capture de l’iPhone 16 va automatiquement lancer l’application Appareil photo et activer le mode vidéo. Cela pourra être pratique pour rapidement filmer quelque chose.

Si l’on en croit une récente fuite, le bouton sera placé sur la tranche droite du téléphone, là où il y a actuellement la zone pour la 5G millimétrique (mmWave). Il se trouve que seuls les iPhone vendus aux États-Unis ont cette zone pour la 5G millimétrique (il n’y a rien pour les modèles vendus dans le reste du monde). Apple la basculerait donc sur la tranche gauche avec son prochain smartphone.

Toujours selon les rumeurs, le bouton Capture sera capacitif avec un retour haptique plutôt qu’un bouton mécanique. Il devrait inclure un capteur de force capable de reconnaître la pression du doigt. Les différents niveaux de pression pourraient éventuellement lancer l’application Appareil photo pour une prendre photo ou tourner une vidéo.

Ce nouveau bouton Capture arrivera en tout cas à un moment où Apple mise beaucoup sur la vidéo et notamment les vidéos spatiales qui peuvent ensuite être regardées sur le casque Vision Pro. Il faut s’attendre à une mise en avant de cet élément avec les iPhone de 2024.

Le bouton Capture est attendu sur les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Cela changera du bouton Action qui est réservé aux iPhone 15 Pro et Pro Max (il sera d’ailleurs disponible sur tous les iPhone 16).