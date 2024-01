L’autonomie s’améliore pour le Vision Pro. Apple annonce désormais que l’autonomie pour la lecture vidéo est de 2 heures et demie. L’entreprise avait au départ évoqué 2 heures.

Le changement a discrètement eu lieu sur le site d’Apple. On peut lire :

Tests effectués par Apple en novembre 2023 à l’aide d’unités et de logiciels Apple Vision Pro de préproduction. Les tests ont consisté à décharger complètement la batterie tout en effectuant chacune des tâches suivantes : lecture vidéo, navigation sur Internet, capture vidéo spatiale et FaceTime. La lecture vidéo a été testée en conjonction avec un environnement, en utilisant des films en 2D achetés à partir de l’application Apple TV. La navigation sur Internet a été testée en utilisant 20 sites web populaires. Test FaceTime entre deux Apple Vision Pro avec Personas activé. Testé avec le Wi-Fi associé à un réseau. L’autonomie de la batterie dépend des réglages de l’appareil, de l’utilisation, du réseau, des conditions environnementales et de nombreux autres facteurs. Les tests de batterie sont effectués avec des unités Apple Vision Pro spécifiques ; les résultats réels peuvent varier.