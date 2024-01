Apple fait savoir que la recopie vidéo à l’aide d’AirPlay est disponible avec le Vision Pro. Mais attention : ce n’est pas en 1080p, mais en 720p. Apple a discrètement modifié une page de son site pour indiquer la qualité.

AirPlay oui, mais en 720p

Le contenu affiché sur l’écran de l’Apple Vision Pro peut être mis en miroir sur un iPhone, un iPad, un Mac, une Apple TV ou un téléviseur connecté compatible à l’aide d’AirPlay. Les iPhone et iPad ont été mis à jour avec la possibilité de recevoir du contenu du Vision Pro avec iOS 17.2 et iPadOS 17.2. Pour utiliser la fonction, l’option « Récepteur AirPlay » doit être activée dans la section Réglages > Général > AirPlay et Handoff.

Si l’écran du Vision Pro peut être recopié sur un appareil AirPlay, le casque peut également servir d’écran pour un Mac. Grâce à la fonction dédiée, AirPlay 2 connecte sans fil le Vision Pro à un Mac et une représentation virtuelle de l’écran de l’ordinateur peut être placée n’importe où dans l’espace. Utilisé de cette manière, le Vision Pro sert essentiellement d’énorme écran 4K portable, selon Apple.

Les précommandes pour l’Apple Vision Pro ont été lancées hier, pour le moment aux États-Unis. Le premier prix est de 3 499 dollars, avec les premières livraisons qui se feront le 2 février. La disponibilité en France et ailleurs interviendra plus tard, mais il n’y a pas encore de date.