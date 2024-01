Depuis quelques mois, c’est la grande valse des dirigeants chez Apple. Après les départs de Steve Hotelling (à qui l’on doit de nombreuses innovations de l’iPhone), de Tang Tan (l’un des designers de l’iPhone et de l’Apple Watch) et du grand designer Peter Russel Clarke, c’est donc au tour de la discrète Saori Casey de quitter le navire. Saori Casey a beau être peu connue du grand public, cette dernière occupait tout de même jusqu’ici le poste de VP of Finance chez Apple, soit dans la hiérarchie la position juste en dessous de celle du CFO (directeur financier) Luca Maestri (à qui l’on doit les prix actuels des produits Apple et une politique de marge toujours aussi indécente).

Saori Casey va gagner du galon, mais pas chez Apple donc. L’ex VP of Finance rejoint en effet Sonos où elle occupera le poste de CFO, prenant la place du multi-casquettes Eddie Lazarus (aussi Chief Legal Officer et Chief Strategy Officer chez Sonos). Si Apple n’a pas trop communiqué sur le départ de sa Vice Presidente, du coté de Sonos l’enthousiasme est un peu plus visible. Le CEO de Sonos Patrick Spence s’est félicité dans un communiqué de l’arrivée de Saori Casey à son nouveau poste : « La profondeur et l’étendue de son expérience dans des entreprises de classe mondiale comme Apple et Cisco la rendent parfaitement adaptée pour tirer parti de notre élan et saisir l’opportunité qui nous attend. »