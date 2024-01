Ceux qui achèteront l’Apple Vision Pro ne pourront pas profiter de la fonction permettant d’avoir un environnement à ciel ouvert. C’est en tout cas ce que suggère une modification discrète faite par Apple.

Lors de la présentation du casque en juin 2023 à l’occasion de la WWDC, Apple a diffusé une vidéo avec plusieurs usages. Il se trouve que cette vidéo a récemment été discrètement modifiée sur YouTube et sur le site d’Apple, comme l’a remarqué M1Astra sur X (ex-Twitter).

Le système d’environnement à ciel ouvert devait permettre aux utilisateurs de remplacer la vue de leur plafond par un ciel virtuel. Dans la vidéo originale, une personne est allongée sur son lit avec un Vision Pro et lève les yeux vers le plafond pour voir le ciel. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui, la vidéo modifiée vient couper ce passage.

Apple has possibly cut the Open Sky Environment feature that replaces your ceiling, from Apple Vision Pro.

Recently, Apple edited their "Introducing Apple Vision Pro" video on YouTube and their website, removing the Open Sky clip.

References to the feature have also been… pic.twitter.com/aMt5wruEYd

— M1 (@M1Astra) January 14, 2024