Quelques minutes à peine après l’ouverture des précommandes, l’Apple Vision Pro est victime de son succès, avec la livraison qui passe au mois de mars. C’est un mois plus tard que la sortie initiale, à savoir le 2 février.

C’est la rupture de stock pour l’Apple Vision Pro

La rupture de stock concerne toutes les variantes : 256 Go (3 499 dollars), 512 Go (3 699 dollars) et 1 To de stockage (3 899 dollars). Apple fait savoir qu’un modèle commandé maintenant sera livré entre le 8 et le 15 mars.

Vient alors une question : est-ce qu’il y a eu une très grosse demande ? Ou est-ce que la demande fut correcte, mais Apple avait un tout petit stock ? Bien évidemment, Apple ne communique pas sur le sujet ? Mais l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment assuré que le fabricant avait produit jusqu’à 80 000 exemplaires pour le lancement. Il indiquait :