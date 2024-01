Apple a mis en ligne deux vidéos pour le Vision Pro sur sa chaîne YouTube. La première se veut une visite guidée afin de découvrir le casque. La seconde se focalise sur la fabrication en usine.

Deux vidéos pour l’Apple Vision Pro

La vidéo de la visite guidée donne un aperçu de l’utilisation du casque et de ses principales fonctionnalités. Elle met en avant des aspects tels que la visualisation de photos et de panoramas, la lecture de vidéos spatiales, le placement de fenêtres dans un espace 3D, les appels FaceTime, les environnements immersifs, l’intégration d’un écran Mac dans l’espace et des expériences telles que la pleine conscience et À la rencontre des dinosaures. La visite guidée dure près de 10 minutes.

La seconde vidéo, plus courte, propose un aperçu de la fabrication du Vision Pro. « Un coup d’œil en coulisses pour découvrir comment nous fabriquons l’Apple Vision Pro, notre premier ordinateur spatial », indique simplement Apple dans la description sur YouTube.

Tim Cook, le patron d’Apple, a également partagé cette vidéo sur son compte X (ex-Twitter). « Nous sommes impatients de vous faire découvrir l’informatique spatiale pour la première fois », écrit le dirigeant.

Les précommandes pour l’Apple Vision Pro sont ouvertes aujourd’hui aux États-Unis. Les premières livraisons auront lieu le 2 février. Mais le stock initial a déjà été écoulé, à tel point que les nouvelles commandes ne seront pas livrées avant mars.