Apple rend aujourd’hui disponible la version finale de watchOS 10.3 (build 21S644) pour les propriétaires d’une Apple Watch. Cela intervient après plusieurs bêtas et une release candidate.

On ne peut pas dire que watchOS 10.3 soit la mise à jour de l’année pour ce qui concerne la quantité de nouveautés. Les notes d’Apple indiquent :

Ce cadran avait annoncé la semaine dernière par Apple, aux côtés d’un nouveau bracelet. Apple déclarait :

Le bracelet Unity Bloom pour Apple Watch et son cadran assorti s’inspirent de la croissance et de la résilience de plusieurs générations œuvrant ensemble pour lutter contre l’injustice et lever les barrières systémiques. Chaque fleur est un emblème de vérité, de puissance et de solidarité. Ensemble, elles symbolisent un engagement durable en faveur d’un monde plus équitable. Un monde dans lequel chaque individu peut s’épanouir. Conçu par des équipes créatives de la communauté noire et des personnes alliées au sein d’Apple, ce bracelet honore l’histoire du peuple noir et s’adresse à toute personne engagée dans la lutte contre le racisme systémique et en faveur d’un monde plus équitable.