2024 sera l’année où Apple va proposer ses premiers iPad Pro avec des écrans OLED. Mais le groupe s’attendrait à vendre moins d’exemplaires que prévu, si l’on en croit de nouvelles informations.

Moins d’exemplaires que prévu

Selon Aju Korea Daily, Apple a réduit de 20 à 30% les commandes d’écrans OLED destinés à l’iPad Pro. La commande initiale d’Apple, qui portait sur dix millions d’exemplaires, était répartie entre LG, avec six millions d’unités, et Samsung, avec quatre millions d’unités. La réduction devrait toucher plus particulièrement la commande de LG, qui sera ramenée à trois ou quatre millions d’unités, tandis que celle de Samsung restera inchangée. Cela suggère également que c’est principalement l’iPad Pro de 13 pouces qui est concerné par les prévisions de réduction des ventes d’Apple, puisque Samsung fournit exclusivement des écrans pour le modèle 11,1 pouces.

Il n’est pas précisé pourquoi Apple revoit à la baisse ses prévisions. Est-ce en lien avec l’économie générale ? Plusieurs rumeurs ont indiqué que l’iPad Pro OLED devrait coûter plus cher que le modèle existant. Il s’est murmuré que le premier prix pourrait être de 1 500$ aux États-Unis. En comparaison, le modèle existant débute à 799$ (1 069€ en France).

Si l’on en croit les fuites, le nouvel iPad Pro, en plus d’avoir un écran OLED, embarquera des écrans un poil plus grands, la puce M3, la charge MagSafe, s’accompagnera d’un nouveau clavier Magic Keyboard, et sortira en mars ou avril.