Nouvelle amélioration du taux d’intérêt au niveau du compte épargne de l’Apple Card, qui est désormais à 4,50%. Il était à 4,35% au début du mois et à 4,25% en décembre. Autant dire que les hausses sont fréquentes depuis quelques semaines.

Le taux d’intérêt progresse à 4,50%

Pour rappel, le compte épargne avec l’Apple Card a fait ses débuts en avril 2023. À cette période, le taux d’intérêt proposé est de 4,15%. Apple affirmait que c’était 10 fois plus que la moyenne aux États-Unis.

La hausse à 4,50% a été annoncée aux utilisateurs par le biais d’une notification sur iPhone. Apple se rapproche ici de ce que proposent certains établissements bancaires, dont American Express et Discover. Mais d’autres arrivent à avoir une offre plus intéressante, avec un taux de 5%. Il est ici question des États-Unis, étant donné que l’Apple Card (et donc le compte épargne) est uniquement disponible sur place.

Lors du lancement, Apple expliquait que les sommes gagnées sur les achats réalisés par l’utilisateur avec l’Apple Card (Daily Cash) sont automatiquement déposées sur le compte. La destination du Daily Cash peut également être modifiée à tout moment et il n’y a pas de limite sur le Daily Cash que les utilisateurs peuvent gagner. Pour faire fructifier leurs économies, ils peuvent déposer des fonds supplémentaires sur leur compte d’épargne par l’intermédiaire d’un compte bancaire lié ou à partir de leur solde Apple Cash.

Les utilisateurs ont également accès à un tableau de bord d’épargne facile à utiliser dans l’application Cartes, où ils peuvent suivre le solde de leur compte et les intérêts perçus au fil du temps. Ils peuvent aussi retirer des fonds à tout moment via le tableau de bord de l’épargne en les transférant vers un compte bancaire lié ou vers Apple Cash, le tout sans frais.