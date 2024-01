Il y a du changement pour les applications, avec les développeurs qui ne sont plus obligés d’utiliser la connexion avec Apple. Ce système permet de se connecter facilement à un service à l’aide de son identifiant Apple.

« Se connecter avec Apple » devient optionnel

Jusqu’à présent, Apple autorisait les applications à proposer différents types de connexion, dont les solutions de Google, Facebook, Twitter et autres. Mais les développeurs avaient une consigne : s’ils proposaient un système de connexion tiers, ils devaient aussi proposer « Se connecter avec Apple ». Ce n’est plus d’actualité.

Apple a modifié ses directives pour l’App Store, indiquant :

Conformément à sa mission de protection de la vie privée des utilisateurs, Apple met à jour ses directives d’évaluation de l’App Store pour l’utilisation de Se connecter avec Apple. Se connecter avec Apple permet aux utilisateurs de se connecter facilement à des applications et à des sites Web à l’aide de leur identifiant Apple, et a été conçu dès le départ dans un souci de confidentialité et de sécurité. À partir d’aujourd’hui, les développeurs qui proposent des services de connexion tiers ou sociaux dans leur application auront la possibilité d’offrir Se connecter avec Apple, ou ils pourront désormais proposer un service de connexion équivalent axé sur la protection de la vie privée.

Le système d’Apple a fait ses débuts avec iOS 13. L’avantage est qu’il propose une certaine anonymisation avec une adresse e-mail créée spécifiquement pour le service sur lequel vous vous connectez. Vous pouvez même choisir de partager ou non certaines informations personnelles avec le service.

Au fait, pourquoi l’obligation n’est-elle plus d’actualité ? Apple ne le dit pas noir sur blanc, mais il n’est pas impossible que ce soit en lien avec le DMA pour l’Europe. Cette semaine a été chargée en annonces à ce sujet avec les App Store tiers, les moteurs de rendus différents de WebKit, l’ouverture de la puce NFC et plus encore.