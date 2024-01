Apple a cessé de signer iOS 17.2.1 au niveau de ses serveurs, signifiant qu’il n’est plus possible d’installer la mise à jour sur son iPhone. C’est valable aussi bien pour une mise à jour depuis une version précédente que pour une restauration de l’appareil.

La mise à jour iOS 17.2.1 a vu le jour le 19 décembre dernier. Selon les notes d’Apple, iOS 17.2.1 « apporte des correctifs importants et est recommandée à tous les utilisateurs ». Dans d’autres pays, il était précisé qu’elle venait corriger un bug afin d’améliorer l’autonomie de l’iPhone. Mais cette mention n’était pas présente dans la plupart des pays. On pouvait notamment la retrouver au Japon et en Chine. Il est donc possible qu’un problème précis lié à ces deux pays soit corrigé, sans pour autant que cela touche les autres régions, d’où l’absence dans les notes à l’international.

Here’s an interesting note about iOS 17.2.1 🤨🔋

The Japanese release notes mention a fix for battery drain:

“This update addresses an issue where the battery may drain quickly under certain conditions.”

Meanwhile, the English release notes do not mention this. 🤔 pic.twitter.com/lQ192SEJp6

— Brandon Butch (@BrandonButch) December 19, 2023