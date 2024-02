Plusieurs personnes ont testé l’Apple Vision Pro, maintenant que le casque est disponible à la vente. L’une d’entre elles est Elon Musk. Le patron de Tesla et propriétaire de X (ex-Twitter) a donné son avis et dit ne pas avoir été réellement impressionné.

En réponse à un message sur X, Elon Musk a déclaré :

Doesn’t feel like it is there yet. I tried Vision out, but it didn’t blow me away.

iPhone 1 wasn’t great either imo. Lower utility than alternatives, all things considered, but by iPhone 3 it was unequivocally the best “smartphone”.

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024