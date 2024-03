Le MacBook Pro avec la puce M3 existe depuis quelques mois maintenant, mais Apple vient d’ajouter une nouvelle référence qui intègre 16 Go de RAM. Cela arrive au même moment où les MacBook Air M3 sont annoncés.

16 Go de RAM de base sur le MacBook Pro M3

La nouvelle référence permet d’avoir le MacBook Pro M3 de 14 pouces avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage pour 2 459 euros. Le modèle est mis en avant par Apple sur son site. Jusqu’à présent, les modèles de base avaient le droit à 8 Go de RAM.

Comme le note Consomac, il était déjà possible de passer de 8 Go à 16 Go de RAM au moment de configurer l’ordinateur sur l’Apple Store en ligne. Ceux qui le voulaient pouvaient donc avoir le modèle mis en avant aujourd’hui par Apple. Mais l’idée ici est qu’il s’agit d’un modèle déjà prêt qui peut notamment être acheté dans les Apple Store physiques, là où le fait de choisir soi-même les 16 Go de RAM implique d’avoir un modèle sur mesure, ce qui peut un peu jouer (parfois) sur le délai de livraison.

Pour rappel, Apple a annoncé les MacBook Pro M3 à l’automne 2023 lors d’une keynote dédiée. Ce rendez-vous fut aussi l’occasion de découvrir les puces M3 Pro et M3 Max, ainsi que l’iMac M3.