Apple semble à priori assez confiant concernant les chances de réussite de ses prochains iPad Pro à écran OLED. Si l’on en croit DigiTimes, la firme de Cupertino aurait passé commande de 8,5 millions de panneaux OLED destinés aux prochains iPad Pro 11 et 13 pouces. Samsung serait en charge de l’intégralité des panneaux OLED pour le modèle 11 pouces (soit 4 millions de panneaux OLED) tandis que LG Display produirait les dalles du modèle 13 pouces (4,5 millions de panneaux OLED). Apple semble donc estimer que le modèle d’iPad Pro le plus haut de gamme (et pourtant aussi le plus cher) se vendra mieux que l’iPad Pro 11 pouces.

Si l’on en croit des rumeurs/fuites récurrentes, Apple devrait présenter la nouvelle gamme d’iPad Pro dans le courant du mois de mars en cours, en même temps qu’un nouveau Apple Pencil et un clavier Magic Keyboard largement remanié. Les dalles de ces modèles devraient être d’un niveau de qualité inégalé par la concurrence. Le changement d’affichage aurait un impact minime sur l’épaisseur des iPad Pro.

Ces 8,5 millions de panneaux OLED sont un gros chiffre, mais ce serait pourtant moins que les 10 millions de panneaux qui auraient été initialement programmés par Apple. Pour autant, Apple ne semble clairement pas tabler sur un échec, mais le succès de ces nouveaux modèles ne sera peut-être pas suffisant pour contrecarrer la baisse globale des ventes d'iPad que l'on constate depuis 2 ans.