En décembre 2022 nous apprenions que Google et Mozilla s’associaient à Apple sur le développement du benchmark Speedometer dans sa version 3. Presque un an et demie après, le fruit de leur collaboration est enfin disponible au téléchargement. Cette mise à jour de l’outil est maintenant capable de mesurer les performances des navigateurs web.



Score Firefox 124



Score Safari 17.4



Score Chrome 121

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Safari n’est pas avantagé dans les tests de performances. Dans nos essais avec Speedometer 3.0, Chrome se place légèrement devant Safari, avec un écart de moins d’un point. Les tests ont été réalisés sur un Mac Studio avec un processeur M1 Max (32 Go de Ram). Safari, et Chrome affichent des scores proches, autour de 23.5 points, mais Firefox est en retrait avec un score proche de 18 points.

Speedometer, dans son effort pour reproduire fidèlement l’expérience de navigation web, utilise abondamment le JavaScript. Ses composants ont été remaniés pour intégrer les dernières évolutions technologiques, et le système de notation a été ajusté pour regrouper les navigateurs majeurs autour de la barre des 20-30 points. Cette diminution des scores globaux facilitera la reconnaissance des améliorations futures, tant au niveau des appareils que des navigateurs.

Speedometer ne cessera d’évoluer, avec des mises à jour régulières prévues pour s’adapter aux évolutions du web. Les frameworks JavaScript testés durant les évaluations pourront être modifiés en fonction de leur popularité.

Le code est ouvert aux contributions extérieures, vous le trouverez sur GitHub.