Le MacBook Air M3 étant maintenant disponible, iFixit a pu se procurer un modèle et a procédé à son démontage. Il n’y a pas beaucoup de changements par rapport au modèle M2. Néanmoins, une modification au niveau du SSD a eu lieu.

Comme nous l’avions précédemment vu, Apple avait proposé deux modules de 128 Go (256 Go au total) pour son MacBook Air M1, ce qui assurait de bonnes vitesses de lecture et d’écriture pour les fichiers. Mais avec le modèle M2, Apple est passé à un seul module de 256 Go, ce qui a eu un impact négatif sur les vitesses. C’était environ 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture. Fort heureusement, le MacBook Air M3 revient sur le format de deux modules.

La vitesse de lecture du SSD est de 2,88 Go/s, contre 1,58 Go/s sur le modèle M2, soit une amélioration de 82%. Pour la vitesse d’écriture, on passe de 1,58 Go/s sur la génération précédente à 2,11 Go/s cette fois-ci, ce qui représente une amélioration de 33%. Il faut maintenant espérer qu’Apple va garder ce format pour les futurs modèles.

Mais à part ce changement, le démontage d’iFixit montre que le MacBook Air M3 a une conception interne pratiquement identique à celle du modèle M2.

