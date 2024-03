Ce n’est un secret pour personne qu’Apple déteste le Digital Markets Act (DMA) en Europe parce que ça l’oblige à ouvrir iOS, dont le fait d’autoriser les App Store tiers pour l’installation d’applications. Il y a un autre secteur qui dérange Apple : c’est la sécurité.

À l’occasion d’une interview avec iCulture, Gary Davis, responsable de la protection des données chez Apple, pense que le DMA pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité de l’iPhone :

Ce qui nous préoccupe, et que l’on peut également lire dans le livre blanc, c’est que les « coûts » d’une attaque sur iOS pourraient diminuer. En effet, il existe de nouveaux moyens potentiels d’attaquer les utilisateurs. Cela peut se faire via d’autres places de marché ou d’autres méthodes de paiement. Il est possible que nous assistions à des attaques inédites. Les coûts de développement d’une faille iOS sont encore très élevés. Notre équipe au Security Lab essaie de rendre ces coûts de plus en plus élevés afin qu’il ne vaille pas la peine pour les attaquants de cibler iOS.

C’est une question qui nous préoccupe actuellement. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. C’est pourquoi nous montrons aux personnes qui téléchargent des applications à partir de ces sources alternatives un écran spécial contenant plus d’informations. Avec le processus de notarisation, nous espérons que les utilisateurs garderont la même confiance.