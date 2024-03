Le refurb, à savoir la boutique d’Apple qui recense les produits reconditionnés, va bientôt proposer les Apple Watch Ultra 2 et Series 9. Il devrait s’agir d’une question de jours.

Deux catégories ont fait leur apparition pour les Apple Watch Ultra 2 et Series 9. Les catégories sont pour le moment grisées, signifiant qu’il n’y a aucun stock. Mais la présence confirme qu’Apple prépare le terrain pour une disponibilité prochaine.

En l’état, les nouvelles sections concernent le refurb d’Apple aux États-Unis. Ce n’est pas vraiment une surprise, les États-Unis sont souvent servis en premier. Mais si l’on se base sur les habitudes d’Apple, les autres pays pourront y avoir le droit d’ici les prochaines semaines.

À l’instar des Apple Watch Ultra 2 et Series 9 neuves vendues directement par Apple aux États-Unis, l’application Oxygène sanguin devrait être désactivée sur les modèles reconditionnés, en raison d’une bataille juridique avec Masimo. En octobre, la Commission américaine du commerce international (ITC) a interdit à Apple d’importer et de vendre des Apple Watch dotées d’une fonction de détection de l’oxygène dans le sang, estimant que cette fonction violait les brevets de Masimo. Apple a cessé de vendre des Apple Watch Series 7 et Series 8 reconditionnées aux États-Unis après l’entrée en vigueur de l’interdiction, car ces modèles proposent également l’application Oxygène sanguin.

Concernant les autres pays, il n’y a pas de problème particulier avec l’application Oxygène sanguin. Elle reste disponible.