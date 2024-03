Tim Cook, le patron d’Apple, est actuellement en visite à Shanghai, comme il l’a annoncé sur son compte Weibo, l’équivalent de X (ex-Twitter) en Chine. Cela intervient au moment où les ventes d’iPhone sont en baisse dans le pays.

Tim Cook a indiqué qu’il avait passé la matinée à se promener le long du Bund, un boulevard de Shanghai où se trouve la rivière historique de la ville, en compagnie de l’acteur chinois Zheng Kai, et à prendre un petit-déjeuner local.

Cette visite intervient après que le fabricant de l’iPhone a annoncé un nouvel Apple Store à Shanghai, avec l’ouverture qui aura lieu demain.

De plus, cette nouvelle visite intervient alors que les ventes d’iPhone en Chine ont baissé de 24% au cours des six premières semaines de 2024 par rapport à la même période de l’année précédente. La baisse des ventes est en partie due aux livraisons anormalement élevées d’Apple au début de l’année 2023, mais aussi à la concurrence accrue des marques locales telles que Huawei, selon les analystes.

L’année dernière, le patron d’Apple s’est rendu en Chine en octobre à la suite d’informations selon lesquelles les ventes de l’iPhone 15 dans le pays étaient plus faibles que celles du modèle précédent.

Il faut savoir que Tim Cook se rend souvent en Chine — un marché et une base de production essentiels pour Apple — pour lancer des produits, ouvrir des usines et rencontrer des responsables locaux. Au début du mois, Apple a également annoncé son intention d’agrandir ses centres de recherche à Shanghai et à Shenzhen.