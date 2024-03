Le nouvel iPad Pro OLED sera bientôt officialisé par Apple et l’une nouveautés serait la possibilité d’avoir un écran mat. Il s’agirait d’une option, ceux qui le souhaitent pourront avoir un écran standard selon le leaker Instant Digital. Il se pourrait que l’option de revêtement mat soit aussi disponible sur le nouvel iPad Air, mais Instant Digital n’a pas réussi à confirmer l’information avec plusieurs sources.

Le leaker affirme que l’écran mat de l’iPad Pro sera proposé en plus de la finition standard en verre brillant. Il offrirait un degré de brume de -4° à +29° et pourrait vanter une sorte de technologie de blocage de la lumière bleue pour aider à protéger les yeux. Les protections d’écran mat pour l’iPad sont devenues populaires dans certains pays, il est donc possible qu’Apple tente d’offrir une telle option au moment de l’achat pour ceux qui le souhaitent.

Il n’est pour le moment pas précisé si Apple proposera un écran nano-texturé comme sur le Studio Display ou le Pro Display XDR. « Le verre nano-texturé est une option idéale si vous travaillez dans un lieu fortement éclairé, comme une pièce baignée de soleil », dit Apple. Le groupe dit également que les écrans mats « réduisent le contraste et produisent des effets brouillard et des scintillements indésirables ».

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple annoncera bientôt deux nouveaux iPad Pro avec la particularité d’avoir un écran OLED. Ce sera la première fois sur une tablette d’Apple. Il y aura également la puce M3 pour la puissance. Celle-ci est déjà présente dans plusieurs Mac. Côté accessoire, Apple prévoit un nouveau clavier Magic Keyboard.