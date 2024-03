Une carte de visite de 1983 appartenant à Steve Jobs et signée par lui-même a été vendue aux enchères pour un peu plus de 180 000 dollars. Le montant exact est de 181 183 dollars.

RR Auction, la maison d’enchères qui a proposé la carte de visite signée par Steve Jobs indique :

Carte de visite très convoitée de Steve Jobs, datant de 1983, signée à l’encre noire « steve jobs ». La carte blanche, 3,5 x 2, comporte la version arc-en-ciel emblématique du logo octet d’Apple et porte la mention : « Steven Jobs, président du conseil d’administration », avec l’adresse et les coordonnées de l’entreprise indiquées ci-dessous : 10260 Bandley Drive, Cupertino, California 95014, (408) 996-1010. En très bon état, avec une légère tache au recto provenant d’une ancienne tache de ruban adhésif au verso. Encapsulée et classée par PSA/DNA comme « GEM MT 10 ».