Les iPhone de 2007, les tous premiers à avoir envahi le marché mobile, restent des pièces de collection particulièrement prisées à partir du moment où ces derniers sont encore dans leur boite scellée ou dans un état de conservation proche du neuf. A la mi-mars, un iPhone original d’une capacité de 4 Go a ainsi été mis aux enchères chez LCG Auctions. Ce modèle est dans un état « pristine » comme disent les anglo-saxons, c’est à dire que l’appareil n’a subi aucune décoloration ou trace d’usure malgré les années passées.

LGG avait « parié » sur une enchère de 100 000 dollars, mais l’appareil a finalement trouvé acquéreur à 130 027,20 dollars, soit 30% au dessus de l’objectif. Outre l’état quasi neuf de l’iPhone, c’est une autre caractéristique de ce modèle qui a suscité l’intérêt des acheteurs potentiels. L’iPhone 4 Go a en effet été abandonné par Apple à peine deux mois après son lancement, ce qui signifie que très peu d’exemplaires sont disponibles dans la nature. Et comme tout ce qui est rare est cher…

Ce n’est pas le record pour un iPhone 4Go

Cette enchère impressionnante n’est toutefois pas le record du genre : au mois de juillet 2023, un autre modèle d’iPhone original s’était vendu aux enchères à plus de 190 000 dollars, et un peu plus tard encore, un autre modèle (toujours 4 Go) avait trouvé acquéreur pour 133 435 dollars. D’autres produits ou objets en relation avec Apple ou Steve Jobs ont même largement dépassé ces montants, à l’instar de cet Apple-1 fonctionnel vendu aux enchères à New-York en 2014 pour la somme folle de 905 000 dollars.