C’est la clôture d’une affaire de traffic qui avait fait perdre des millions de dollars à Apple. Zhiwei « Allen » Liao a été condamné par la justice américaine à 51 mois de prison ferme pour avoir orchestré un « complot international de trafic de produits Apple contrefaits ». Parallèlement à la peine de prison, Liao se voit confisquer ses deux propriétés dans lesquelles la police avait mis la main sur 120 370 dollars en espèces et plus de 200 appareils Apple. Le trafic, organisé par Liao et ses frères, impliquait l’importation de Chine de plus de 10 000 iPhones et iPads contrefaits et portant des numéros d’identification correspondant à des appareils réellement sous garantie aux États-Unis et au Canada. Les appareils contrefaits étaient ensuite échangés contre des appareils réels dans les Apple Store, une magouille qui avait débouché sur une perte de 6,1 millions de dollars pour Apple.

Un trafic d’une grande complexité

Zhiwei Liao avait méticuleusement supervisé cette opération, au point que les enquêteurs ont mis du temps à remonter la filière. Les activités criminelles de Liao étaient en effet « dispersées » entre divers co-conspirateurs, entreprises et membres de la famille, un mille-feuille qui a considérablement complexifié l’enquête. Les frères de Liao, Zhimin et Zhiting, avaient déjà été condamnés à 41 mois de détention chacun. Au total, cette affaire s’est conclue par 12 condamnations, la confiscation de propriétés évaluées à plus de 4,1 millions de dollars, et la saisie de plus de 250 000 dollars en espèces.

Le dernier mot revient au FBI : « La condamnation de Mr.Liao clôt un chapitre majeur d’une enquête de plusieurs années qui a révélé un stratagème international complexe visant à vendre des produits contrefaits dans le monde entier », a déclaré Stacey Moy, agent spécial du FBI à San Diego. « Cette enquête n’aurait pas abouti sans le dévouement et la persévérance inébranlables de nos partenaires chargés de l’application des lois. Nous restons diligents dans notre quête de justice pour contribuer à maintenir l’intégrité de notre économie. »