L’Apple Vision Pro ne fera pas l’impasse sur les jeux… dans une certaine mesure. Comme cela était annoncé, ce jeudi 28 mars, trois nouveaux titres Apple Arcade ont donc rejoint le Vision Pro, soit le magnifique runner Alto’s Odyssey : The Lost City, le jeu d’aventure dessiné à la main Gibbon : Beyond the Trees et le casse-tête Spire Blast. La particularité de ces trois jeux ? Aucun ne sera jouable en VR ou en vraie AR, l’affichage étant toujours en deux dimensions sur un écran virtuel du Vision Pro.

On pourrait certes se réjouir que des jeux arrivent sur le casque, mais ces portages à minima laissent tout de même dans la bouche un goût amer : lors de l’annonce de l’arrivée de jeux Apple Arcade dans le Vision Pro, on pouvait légitimement penser qu’Apple allait au moins faire l’effort de demander aux studios de créer des expériences ou jeux XR réellement adaptés aux capacités du casque. Certains analysent imaginaient même un service « Apple Arcade VR », avec uniquement des jeux taillés pour le Vision Pro. Finalement, et hormis une poignée de titres (dont l’inusable Fruit Ninja), les studios se contentent généralement de porter leurs jeux « dans leur jus », sans aucune modification notable.

Le Vision Pro, avant tout une machine à afficher des écrans virtuels géants ?

Le Vision Pro a beau afficher les jeux (ou tout autre app d’ailleurs) avec une qualité de rendu irréprochable, l’absence d’efforts réels vers le jeu XR semble indiquer qu’après le « porn VR », Apple est aussi prêt à se passer du jeu VR, alors même que cette catégorie d’apps pourrait énormément bénéficier des capacités d’affichage exceptionnelles du Vision Pro. Le Vision Pro n’en est certes qu’à ses débuts, mais rien n’indique que la situation doive changer à court ou moyen terme : les studios de jeux VR se ne bousculent pas pour proposer des adaptations de leurs titres sur le Vision Pro, et du côté d’Apple Arcade donc, la firme de Cupertino ne donne visiblement aucune consigne pour que les studios fassent le moindre effort, ne serait-ce que de livrer des versions XR de certains niveaux de leurs jeux.

L’impression qui domine est donc qu’Apple veut tellement démarquer le Vision Pro des casques concurrents que cette « originalité » (en grande partie « marketing ») se traduit aussi dans les contenus disponibles, au risque que le casque apparaisse in fine essentiellement comme une machine à projeter des contenus en deux dimensions sur des écrans virtuels géants. Passée la claque de la qualité d’affichage, l’argument risque de tourner court : la XR c’est aussi et d’abord de l’immersion, pas seulement la virtualisation d’écrans 2D ou quelques expériences immersives (extrêmement courtes) soigneusement sélectionnées par Apple.

On pourrait rétorquer que la production de contenus adaptés prend du temps, sauf que l’on ne voit finalement rien venir et que nombre de rumeurs sont tombées à l’eau. A contrario de ce qu’annonçaient certaines « fuites », les séries Godzilla et Planète Préhistorique sur Apple TV+ n’ont pas bénéficié d’une version immersive ou 3D relief, et aucun bruit de couloir ne semble indiquer que le tournage des prochaines séries bénéficiera d’un traitement particulier pour le Vision Pro. Au prix de vente de ce casque ultra premium, cette absence quasi totale de contenus réellement adaptés aux capacités XR du casque commence déjà à ressembler à une erreur de stratégie. Si l’objectif d’Apple est bien de se démarquer du Meta Quest, il serait préférable que cette distinction se fasse sur la qualité des contenus proposés plutôt que sur l’absence ou la limitation de certains contenus, même au nom d’une autre « approche » du marché…