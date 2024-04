Apple a décidé de proposer de belles remises à ses employés pour les bracelets d’Apple Watch. Cela concerne certains modèles et non la totalité. Les offres sont une réalité aux États-Unis et il n’est pas impossible que ce soit également une réalité dans d’autres pays.

Selon MacRumors, Apple propose une réduction de 40% sur les bracelets à maillons et Milanais. Le premier est disponible à l’achat au prix de 349 dollars pour le public et à 209 dollars pour les employés. Le second est maintenant proposé au prix de 59 dollars pour les employés, contre 99 dollars pour le public.

Il y a également une remise de 50% sur plusieurs bracelets Black Unity et Pride Edition, ainsi que le bracelet Sport dans son coloris minuit uniquement.

Apple offre à ses employés des remises spéciales sur une sélection de produits par roulement. On ne sait donc pas s’il s’agit d’une nouvelle promo de routine ou si l’entreprise prévoit d’arrêter à l’avenir la production des bracelets à maillons et Milanais, ce qui impliquerait un déstockage.

Il y a déjà eu des rumeurs concernant les futures Apple Watch et notamment le fait que les bracelets existants ne seraient pas compatibles. Ce serait du moins le cas pour la future Apple Watch X. Apple travaillerait sur un nouveau système magnétique pour remplacer le système de fermoir existant.