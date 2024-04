Si vous cherchez des écouteurs sans fil Apple moins chers, vous pourriez trouver votre bonheur avec les AirPods Lite. Apple lancerait cette année sa nouvelle paire d’écouteurs avec un prix inférieur par rapport aux modèles existants.

Selon l’analyste Jeff Pu, une filiale de Foxconn va être l’un des fournisseurs des AirPods Lite, avec la production et la commercialisation qui doivent intervenir en 2024. Foxconn augmentera l’assemblage des AirPods dans une usine en Inde au quatrième trimestre.

Il est possible que les écouteurs évoqués ici soient en lien avec l’une des paires des AirPods 4. En effet, Apple proposera cette année deux versions des AirPods 4. Il y aura d’un côté un modèle standard et de l’autre un modèle amélioré, avec notamment le support de la réduction active de bruit. Il se pourrait donc que la première paire corresponde aux AirPods Lite. Une précédente rumeur a évoqué un tarif de 99 dollars. En comparaison, les AirPods 3 coûtent 169 dollars (199 euros en France et même 179 euros chez Amazon).

Les deux modèles d’AirPods 4 devraient présenter un nouveau design et un boîtier de charge avec l’USB-C, mais seule une variante plus haut de gamme prendra en charge des fonctionnalités telles que la réduction active de bruit.

L’analyste ajoute que les AirPods Max 2 sont toujours prévus pour 2024. Les précédentes rumeurs ont révélé qu’il devrait s’agir d’une mise à niveau mineure, avec le port USB-C comme nouveauté. De nouveaux coloris sont également envisagés pour le casque.