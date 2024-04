Le HomePod avec écran n’est pas encore officialisé par Apple, mais plusieurs éléments montrent qu’il est en préparation. Une nouvelle fuite dévoile un composant pour le produit.

La fuite vient de Kosutami, une personne qui a par le passé montré des composants du HomePod et des prototypes de produits Apple abandonnés. Ici, il dévoile la photo d’une pièce circulaire en verre brillant qui serait située en haut d’un HomePod ayant le même design que l’actuelle enceinte en taille standard. Le composant remplacerait l’interface tactile actuelle.

New picture of the (might be upcoming one) HomePod with display.

Glossy, sick, just imagine.#Apple #appleinternal (B720) pic.twitter.com/xMTULXpGw0

— Kosutami (@Kosutami_Ito) April 18, 2024